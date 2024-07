Podcast Agro - Santa Catarina é líder na distribuição de batata semente de alta qualidade Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 26/07/2024 - 07h30 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h22 ) ‌



Neste episódio, a jornalista Tatiana Corrêa entrevista Antônio Bortoletto, engenheiro agrônomo e analista da Embrapa Estação Experimental Canoinhas do Centro de Pesquisa de Clima Temperado - CPACT (Pelotas/RS), sobre o papel de Santa Catarina na produção e distribuição de batata semente de alta qualidade. Descubra como a tecnologia e as práticas inovadoras estão transformando a produção de batata no Brasil e garantindo a excelência das sementes distribuídas por todo o país. A batata é uma das hortaliças mais importantes e entender o seu ciclo produtivo é essencial para todos os envolvidos na cadeia agrícola.

