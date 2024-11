Podcast Agro - Repensando a agricultura familiar em Santa Catarina Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 31/10/2024 - 20h22 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h19 ) twitter

Neste episódio, a jornalista Tatiana Corrêa bate um papo com o publicitário e autor José Luiz Tejon sobre seu novo livro "Agricultura Familiar: Marketing Ético. Onde o amor e o alimento se unem para sempre". A obra traz uma reflexão sobre nossas conexões com as famílias que produzem nosso alimento e apresenta estratégias de marketing para pequenas propriedades rurais. Além disso, Tejon compartilha insights sobre cooperativismo e relatos inspiradores de produtores de diversos locais, incluindo Santa Catarina. Junte-se a nós e descubra novas formas de valorizar a agricultura familiar!

