Podcast Agro - O crescimento da criação de cabritos em Santa Catarina 06/12/2024 - 08h00

A criação de cabritos é uma atividade rural que se adapta perfeitamente às características do agronegócio catarinense, oferecendo fácil manejo e baixo custo de investimento. Santa Catarina, com um rebanho de quase 40 mil cabritos e 3.800 criadores, é um polo crescente dessa atividade. Neste episódio, Tatiana Corrêa conversa com Airton Fabrício, caprinocultor e proprietário da Cabanha Vitória, em Irani. Airton, referência na criação da raça Boer no sul do Brasil, compartilha sua experiência e fala sobre a cadeia produtiva da caprinocultura, um setor que promete grandes avanços nos próximos anos.

