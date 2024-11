Podcast Agro - Início e desenvolvimento da cadeia produtiva de ostras em SC Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 23/10/2024 - 19h39 (Atualizado em 24/10/2024 - 01h57 ) twitter

Neste episódio, conversamos com o professor Carlos Rogério Poli, doutor em Oceanografia Biológica e Pesqueira pela Universidade Federal de Santa Catarina, que foi pioneiro na introdução do cultivo de ostras no litoral catarinense. Também participa Claudio Blacher, professor e supervisor do Laboratório de Moluscos Marinhos da UFSC, onde são produzidas e fornecidas sementes de ostras para os maricultores da região. Descubra como essa cadeia produtiva se desenvolveu e os desafios e oportunidades que ela enfrenta.

