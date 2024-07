Podcast Agro - Consumo e produção de cogumelos em Santa Catarina

Aclr |Do canal NDTV RECORD no YouTube

‌



A+

A-

Neste podcast, a jornalista Tatiana Corrêa conversa com a professora, pesquisadora e micóloga Maria Alice Neves sobre as características e estudos relacionados aos cogumelos. A farmacêutica habilitada em tecnologia de alimentos, Diana Vieira, sócia fundadora de uma empresa catarinense que produz extratos líquidos de cogumelos, também participa da discussão. Se você já é fã do sabor e da versatilidade dos cogumelos na culinária, vai se impressionar ainda mais com os benefícios que eles podem trazer para a nossa saúde. Explore o crescimento do consumo e da produção dos cogumelos, um nicho de mercado cada vez mais global e inclusivo, que agrada a todos os públicos, incluindo veganos e vegetarianos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.