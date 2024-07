Podcast Agro - A produção da agrofloresta e seus benefícios nos produtos

Aclr |Do canal NDTV RECORD no YouTube

Neste episódio do Podcast Agro, mergulhamos no fascinante mundo da agrofloresta em Santa Catarina. Entenda como esse método de produção sustentável integra agricultura e conservação ambiental, promovendo benefícios significativos tanto para o meio ambiente quanto para os produtos cultivados. Descubra as práticas inovadoras que estão transformando a agricultura catarinense e os impactos positivos para os produtores e consumidores. Acompanhe nossa conversa sobre os desafios e as oportunidades da agrofloresta, e veja como essa técnica pode ser uma solução viável para um futuro mais sustentável na agricultura.

