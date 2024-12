Podcast Agro - A importância econômica e social da cebola em Santa Catarina Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 04/12/2024 - 16h34 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h12 ) twitter

O Brasil é um dos oito maiores produtores mundiais de cebola, e Santa Catarina lidera com o maior valor bruto de produção, representando um terço da área plantada do país. Neste episódio, a jornalista Tatiana Corrêa conversa com Katiúcia Vicentainer, engenheira agrônoma, turismóloga e coordenadora do projeto de Gestão de Negócios e Mercado da Epagri, sobre a relevância da cadeia produtiva da cebola na região de Ituporanga, a capital nacional da cebola. Katiúcia compartilha como o turismo rural, aliado à agricultura familiar, tem gerado oportunidades de renda extra para os produtores locais.

