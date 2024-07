PNEUMOLOGISTA: Sérgio Pontes explica sobre os tipos de pneumonia e como se proteger | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Os casos de pneumonia aumentaram em vários estados brasileiros nos últimos meses, causando preocupação à população. No ano passado, mais de 86 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência da doença, segundo dados do Ministério da Saúde.

É importante entender os diferentes tipos de pneumonia e como se proteger dessa doença grave. A pneumonia silenciosa, por exemplo, é uma variação que preocupa pela demora no diagnóstico, pois apresenta sintomas menos intensos e mais sutis.

Para se prevenir contra a pneumonia, algumas medidas simples são essenciais:

Vacinação: Mantenha a carteira de vacinação em dia, incluindo a vacina contra a gripe e a vacina pneumocócica.

Higiene das mãos: Lave as mãos com frequência com água e sabão ou use álcool em gel para evitar a propagação de germes.

Hábitos de vida saudáveis: Evite o tabagismo, pratique atividades físicas regularmente, tenha uma alimentação balanceada e durma bem para fortalecer o sistema imunológico.

Lembre-se:

A pneumonia é uma doença grave que pode levar à morte, especialmente em grupos de risco como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Se você apresentar sintomas de pneumonia, procure um médico imediatamente para obter o diagnóstico e tratamento corretos.

A prevenção é a melhor forma de se proteger contra a pneumonia. Siga as medidas recomendadas e mantenha um estilo de vida saudável.

