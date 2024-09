PMs são denunciados por abordagem a filhos de diplomatas Aclr|Do canal Record News no YouTube 10/09/2024 - 18h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h03 ) ‌



O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os dois policiais militares que abordaram filhos de diplomatas, em Ipanema. O caso aconteceu no dia 03 de julho de 2024. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em os policiais abordam os quatro adolescentes, três deles negros, na zona sul do Rio. De acordo com a denúncia, os PMs abordaram os adolescentes de forma truculenta e responderão por crimes de ameaça e constrangimento ilegal.

