PMs que faziam escolta de Gritzbach vazavam informações dele para o crime organizado, revela Cabrini
19/01/2025 - 21h53 (Atualizado em 21/01/2025 - 01h15 )

Na estreia como apresentador do Domingo Espetacular, Roberto Cabrini traz, na Reportagem da Semana, novas revelações sobre o Caso Gritzbach. Nesta semana, o motorista do carro usado na execução de Vinicius Gritzbach foi preso. Segundo Cabrini, a polícia constatou que alguns dos PMs que faziam a escolta do empresário assassinado, delator do PCC, vazavam informações sobre ele para o crime organizado. Assista!

