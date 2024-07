Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Policiais militares torturaram um morador do condomínio Princesa Isabel, na região central de porto alegre, antes de jogar o corpo dele já sem vida no vão móvel da ponte do Guaíba. Isso é o que diz um inquérito da própria corporação. O crime, que aconteceu em maio, motivou uma manifestação com dois ônibus queimados. Familiares pedem que o caso não fique impune.

