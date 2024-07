PMMA: Anvisa avaliará pedido de suspensão da substância

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

‌



A+

A-

A Anvisa informou que vai avaliar o pedido do Conselho Regional de Medicina de São Paulo para suspender a distribuição e comercialização de produtos com a substância PMMA. O pedido foi feito após a morte da influenciadora digital Aline Ferreira por complicações causadas pela aplicação da substância em um procedimento estético nos glúteos. O polímero plástico pode permanecer no organismo durante anos e provocar reações inflamatórias graves, além de poder migrar para outras áreas do corpo.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia #PMMA

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.