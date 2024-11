PM recupera moto furtada em Patrocínio e prende dois jovens | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h28 ) twitter

A Polícia Militar em Patrocínio prendeu dois jovens envolvidos no furto de uma motocicleta na madrugada desta quinta-feira. O crime ocorreu no bairro São Benedito, onde a vítima havia estacionado o veículo em frente a um comércio. Pouco depois, ao notar o furto, acionou os militares e forneceu informações sobre o rastreamento GPS do veículo.

O monitoramento localizou a motocicleta em uma área de mata próxima aos trilhos de ferro do bairro Congonhas. As equipes rapidamente chegaram ao local, onde recuperaram o veículo. Durante diligências no bairro, dois suspeitos foram abordados.

Os jovens confessaram a autoria do furto. Um deles, menor de idade, portava uma faca e foi apreendido, enquanto o comparsa foi preso. Ambos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

