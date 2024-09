PM prende 4 pessoas suspeitas de vender pesticidas falsificados, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 05/09/2024 - 09h10 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h34 ) ‌



A Polícia Militar prendeu nesta quarta (4) quatro pessoas suspeitas de participação em uma quadrilha que vende pesticidas falsificados, em Ribeirão Preto. Uma denúncia anônima levou os policiais a um galpão no Jardim do Trevo, Zona Leste da cidade; mais de R$ 2 milhões em produtos foram apreendidos no local.

*Reportagem exibida em 04/09/2024.

