PM e Polícia Ambiental apreendem armas e munições em Jaraguá do Sul Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/10/2024 - 14h55 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Militar, em parceria com a Polícia Ambiental, realizou uma grande operação em Jaraguá do Sul que resultou na apreensão de diversas armas de fogo e munições. Três suspeitos foram presos durante a ação, que faz parte de uma investigação em curso para combater o porte ilegal de armas na região. As autoridades destacaram a importância dessa operação para reforçar a segurança local e desarticular atividades criminosas. Acompanhe todos os detalhes sobre a operação e as próximas etapas dessa investigação.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.