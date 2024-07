PM de São Paulo investiga policiais que cantaram música sobre o Massacre do Carandiru

Aclr |Do canal Record News no YouTube

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) abriu uma investigação sobre policiais militares que aparecem em um vídeo cantando uma música sobre o Massacre do Carandiru. Na letra, o grupo exalta as cenas de violência durante o episódio. Segundo o governo estadual, a apuração dos fatos está a cargo do Comando do Policiamento de Choque.

