PM apreende 100 kg de cocaína em laboratório clandestino em Passos | Cidade Alerta Minas
21/08/2024 - 08h09 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h38 )



Em uma operação realizada na tarde desta segunda-feira (19), a Polícia Militar de Minas Gerais apreendeu cerca de 100 quilos de cocaína e prendeu três pessoas em uma fazenda localizada no bairro Itaguauna, em Passos. A ação ocorreu após denúncia anônima que indicava a existência de um laboratório de refino de cocaína no local.

Ao chegarem à propriedade, os militares se depararam com um homem armado, que fazia a segurança do local. Houve tentativa de fuga, mas os suspeitos foram perseguidos e capturados. Durante as buscas, além da grande quantidade de cocaína, foram encontrados uma carabina, munições, drogas sintéticas, maconha, cadernos com anotações do tráfico, balança de precisão e tonéis para armazenamento da droga. Os três indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

