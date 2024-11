Plástica Concept Barigui é inaugurada no Centro Médico da expansão do ParkShoppingBarigüi Aclr|Do canal Grands no YouTube 21/11/2024 - 14h40 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h18 ) twitter

Foi inaugurada na segunda-feira (18) a clínica Plástica Concept Barigui, no Centro Médico da expansão do ParkShoppingBarigüi. Com o modelo de clínica-boutique, tem atendimento humanizado desde a primeira consulta até o pós-operatório. A cirurgiã plástica Bruna Jacobowski é diretora técnica da clínica.

