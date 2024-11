Plantio da soja avança com condições favoráveis no Triângulo Mineiro | Agro Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 25/11/2024 - 07h14 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h42 ) twitter

O plantio da soja segue a todo vapor no Triângulo Mineiro, impulsionado por chuvas regulares e dias de sol brilhante, criando um cenário ideal para o desenvolvimento das lavouras. As plantas, robustas e bem enraizadas, apresentam folhas viçosas, indicando que a safra tem potencial para superar as expectativas iniciais.

Com condições climáticas alinhadas ao que o produtor precisa, a expectativa é de aumento na produtividade em relação ao ano passado. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) prevê um crescimento superior a 9% na safra 2024/2025, reflexo de práticas agrícolas mais eficientes e de um cenário climático mais favorável.

O desempenho da soja, que é um dos carros-chefes do agronegócio na região, reforça o otimismo dos produtores. Se o ritmo atual se mantiver, a colheita poderá registrar resultados expressivos, garantindo boas margens para o setor e contribuindo para a economia local e nacional.

