Plantações de café e cana de açúcar são destruídas pelas queimadas em Ribeirão e região
07/09/2024 - 14h30 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h09 )



Plantações de café e cana de açúcar estão entre as mais afetadas pelos incêndios do final de semana na região de Ribeirão Preto. Segundo a Federação da Agricultura de São Paulo (Faesp), cerca de 35 mil hectares de lavouras foram atingidos pelo fogo. As aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) que ajudaram no combate ao fogo já se despediram da região, mas o alerta para novas queimadas continua.

