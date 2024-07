Plano Safra terá R$ 400 bilhões para financiar produção agrícola no Brasil | Jornal Paranaíba

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Foi divulgado nesta quinta-feira (3), em Brasília, o Plano Safra da Agricultura Empresarial 2024/25. No período da manhã, o governo federal anunciou um valor recorde de R$ 76 bilhões para a agricultura familiar. Já no período da tarde, foi anunciado um valor de R$ 400,59 bilhões destinados para financiamentos, um aumento de 10% em relação à safra anterior.

Os produtores rurais ainda poderão contar com mais R$ 108 bilhões em recursos de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), para emissões de Cédulas do Produto Rural (CPR), que serão complementares aos incentivos do novo Plano Safra. No total, são R$ 508,59 bilhões para o desenvolvimento do agro nacional.

