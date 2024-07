Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC) expressou grande preocupação com o adiamento do Plano Safra, medida que pode afetar significativamente os agricultores catarinenses. O repórter Diego Antunes, ao vivo de Chapecó, traz detalhes exclusivos sobre as implicações desse adiamento, destacando os riscos e desafios que agora se apresentam para o setor agrícola da região. Confira.

