Aclr |Do canal RIC Rural no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O plano safra, principal crédito agrícola subsidiado do país, libera mais de R$ 475 bilhões de reais para investimentos no desenvolvimento agrário do Brasil, mas os juros preocupam o setor. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

Nos siga no Instagram e veja todas as novidades e bastidores https://www.instagram.com/ricrural/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.