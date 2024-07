Plano real: 30 anos de estabilidade econômica e fim da hiperinflação

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Criação do Plano Real derrubou a hiperinflação e estabilizou a economia brasileira. Nesta segunda-feira (1) o plano completa 30 anos. Economistas de diversas correntes reconhecem o sucesso do plano e dizem que o maior ganho foi trazer a inflação para níveis civilizados, de qualquer país com um sistema econômico minimamente normal.

