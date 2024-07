Plano deu errado: caminhão com camarões contrabandeados se envolve em acidente em Porto União Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h45 ) ‌



Um plano de contrabando foi frustrado após um acidente envolvendo um caminhão em Joinville. O veículo, carregado com camarão contrabandeado, sofreu uma batida, revelando o esquema ilegal. Edinei Wassoaski traz todas as informações sobre esse caso que chamou a atenção das autoridades e da comunidade local. Descubra como a colisão ajudou a desmantelar essa operação de contrabando e o que as autoridades estão fazendo para investigar e punir os responsáveis. Saiba mais sobre a origem do camarão, o destino planejado e as medidas de segurança que serão adotadas para evitar novos casos.

