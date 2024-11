PLANEJADORA FINANCEIRA: Priscilla Mundiam fala sobre a organização financeira Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/11/2024 - 17h05 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h54 ) twitter

Organizar a vida financeira é essencial para manter o controle do orçamento doméstico e alcançar uma estabilidade no final do ano. Para muitos, o desafio está em mapear despesas, entender os gastos e identificar áreas onde é possível economizar. A especialista em planejamento financeiro Priscilla Mundim destaca as vantagens de adotar uma planilha de orçamento familiar, que permite visualizar todas as despesas de forma consolidada.

Com uma planilha organizada, fica mais fácil identificar gastos desnecessários e calcular o impacto de compras parceladas no orçamento. Além disso, essa prática ajuda a planejar investimentos e estratégias para reduzir custos nos próximos meses. Ao tomar decisões financeiras com clareza, é possível aumentar as economias e garantir uma vida financeira mais equilibrada e tranquila.

‌



