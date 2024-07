Planalto Norte: treinamento da polícia civil sobre violência infantil

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Além de investigar crimes, a Polícia Civil desempenha um papel crucial na sociedade ao oferecer treinamentos essenciais. No Planalto Norte, profissionais da saúde, educação e outros órgãos receberam orientações sobre como lidar com casos de violência contra crianças. Edinei Wassoaski traz todas as informações sobre este importante treinamento na Tribuna do Povo. Este evento destaca o compromisso da Polícia Civil em capacitar profissionais para proteger e cuidar das crianças, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para todos. Acompanhe para saber mais detalhes sobre os temas abordados e os resultados esperados deste treinamento.

