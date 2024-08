Planalto Norte: idosos torturados por familiares Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/08/2024 - 15h04 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h44 ) ‌



No Planalto Norte de Santa Catarina, um crime macabro deixou a comunidade em choque. Um casal de idosos foi brutalmente atacado em casa por seus próprios familiares. Durante o ataque, o idoso foi torturado e não resistiu aos ferimentos, enquanto sua companheira foi levada ao hospital em estado grave. O crime abalou a região, e as autoridades estão investigando os motivos por trás dessa terrível ação. Edinei Wassoaski traz as atualizações desse caso, que deixou todos perplexos com tamanha violência dentro da própria família.

