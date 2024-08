Planalto Norte: idoso morto e idosa em estado grave após latrocínio familiar Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 16/08/2024 - 15h22 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um crime macabro chocou o Planalto Norte. Um casal de idosos foi vítima de latrocínio, resultando na morte do homem de 76 anos e deixando a mulher de 87 em estado grave no hospital. Os suspeitos pelo crime são membros da própria família, com a filha e o neto sendo presos. Edinei Wassoaski e Luiz Felipe Meyer trazem todos os detalhes sobre o caso, que envolve uma tragédia familiar e o andamento das investigações. Acompanhe a reportagem completa na Tribuna do Povo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.