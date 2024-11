Planalto Norte: homem esfaqueado durante visita inesperada Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/10/2024 - 14h57 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h49 ) twitter

Um homem foi esfaqueado em sua própria residência no Planalto Norte após receber uma visita. A Polícia está investigando as circunstâncias do ataque e o que motivou essa violenta ação. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, e as autoridades seguem buscando mais informações sobre o suspeito. O repórter Leonardo Carriel traz todos os detalhes dessa ocorrência e as atualizações sobre o estado de saúde da vítima e as investigações em andamento.

