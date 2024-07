PL que prevê multa para doações de alimentos a moradores de rua é suspenso

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, suspendeu o projeto de lei que prevê multa de R$ 17,6 mil para cidadãos e entidades não-governamentais que doarem comida a pessoas com fome. O assunto tinha sido aprovado pela Câmara Legislativa de São Paulo em primeira votação e gerou grande polêmica. A proposta foi apresentada em agosto do ano passado e é de autoria do próprio vereador Rubinho Nunes.

