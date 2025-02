Pix por aproximação começa a valer nesta semana em todo o Brasil Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/02/2025 - 01h16 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h14 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Começa a valer nesta semana o Pix por aproximação, que permite a realização de pagamentos por meio da aproximação do celular à maquininha dos comerciantes, no mesmo esquema que já acontece com cartões de crédito e débito. O Pix também poderá ser incluído em carteiras digitais, de modo que o cliente não precise acessar o aplicativo do banco. E ainda: Prefeitura de SP vai contra pedido para não usar câmeras de reconhecimento facial no Carnaval.

