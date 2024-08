Pix: maioria dos golpes envolve valores até R$ 2.800 Aclr|Do canal Record News no YouTube 12/08/2024 - 18h45 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h03 ) ‌



À medida em que o Pix se tornou o meio de pagamento mais popular do Brasil, a ferramenta também passou a ser atraente para criminosos aplicarem golpes. Segundo o relatório de fraude Scamscope, esse tipo de esquema envolve principalmente quantias entre R$ 1 e R$ 2.800. Essa faixa de valores representa mais de 60% dos casos. O mesmo estudo, desenvolvido por uma empresa americana de pagamentos em parceria com a GlobalData, estima que, até 2027, as perdas com golpes do Pix devem chegar a aproximadamente R$ 3,7 bilhões.

