Pivô da separação de Iza e Yuri Lima faz revelações exclusivas
17/07/2024 - 11h28 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h24 )



Segundo Kevelin Gomes, foi o jogador quem insistiu em manter contato com Iza.

A cantora brasileira Iza, que está grávida de 6 meses, terminou a sua relação após descobrir conversas do namorado Yuri Lima com outra mulher.

A mulher apontada como amante do jogador conversou com o ‘Domingo Espetacular’, e contou a sua versão da história e revelações sobre a traição. Segundo Kevelin Gomes, foi Yuri quem insistiu em manter contato com Iza.

Iza anunciou recentemente nas redes sociais a sua separação com Yuri Lima e revelou que o motivo do término foi traição, contando ainda alguns detalhes de forma pouco pormenorizada. Kevelin Gomes esclareceu todas as ‘fofocas’ que circulam na internet.

Kevelin é criadora de conteúdos nas redes sociais, mas a jovem conta que nunca cobrou ao jogador, porque “tudo o que fizemos foi porque quisemos”, conta Kevelin.

Um exclusivo com emoção, um pedido de desculpas e revelações fortes. O ‘Domingo Espetacular’ conseguiu ter acesso a mensagens e mensagens de voz trocadas entre a mulher apontada como a amante e Yuri.

Kevelin confessa ainda que o jogador voltou a procurá-la recentemente.

