Pitangueiras e Pontal lideram ranking de focos de incêndio na região de Ribeirão Preto
26/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h25 )



Da quinta (22) para a sexta (23), foram registrados 939 focos de incêndio no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Na região de Ribeirão Preto, as cidades com mais queimadas são Pitangueiras, que teve 44 focos e Pontal, com 30 focos. A Defesa Civil emitiu um alerta para o alto risco de queimadas em toda a região até a próxima terça (27).

*Reportagem exibida em 23/08/2024.

