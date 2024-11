Pit bull é morto a tiros após briga com outros cães em Lagoa Grande | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 25/11/2024 - 09h07 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste fim de semana, um pit bull foi morto a tiros em Lagoa Grande, no Noroeste de Minas Gerais. Segundo a irmã do proprietário do animal, o cachorro teria ficado agressivo ao se aproximar de dois cães de um vizinho e, em seguida, fugido de casa. Durante o ataque, o dono dos outros cães tentou separar os animais com um pedaço de madeira, mas sem sucesso. Foi quando, conforme relato da testemunha, o suspeito teria disparado contra o pit bull, que morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito negou ter efetuado o disparo. Apesar das buscas na residência dele, a arma utilizada no crime não foi encontrada. O homem foi levado à delegacia de plantão, onde prestou esclarecimentos. Além dele, o proprietário do pit bull também foi conduzido à delegacia por permitir que o animal saísse de casa sem os cuidados necessários. O caso segue sendo investigado pela polícia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=JAJLReM_F04

👉 https://www.youtube.com/watch?v=lF0SDuXKlDk

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=xEf___jSfaI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.