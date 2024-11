Pista de aeroporto em Barcelona é alagada e voos são cancelados Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/11/2024 - 18h52 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h04 ) twitter

As chuvas seguem castigando a Espanha. A região da cidade de Barcelona, na Catalunha, enfrenta chuvas torrenciais nesta segunda (4). A pista do Aeroporto Internacional de El Prat ficou alagada por conta das enchentes e mais de 50 voos foram cancelados ou sofreram atrasos. Essa é a maior enchente do século no país e já deixou 217 mortos. 📲 #RecordNews

📷 Reprodução: Reuters

