‘Piratas da Amazônia’ usam fuzis para atacar barcos carregados com petróleo

‌



A+

A-

Duas embarcações que transportavam petróleo pelo Rio Solimões, no interior do Amazonas, foram atacadas a tiros por piratas fortemente armados. Os criminosos, que estavam em três lanchas e armados com fuzis, abriram fogo contra os navios. Durante o ataque, um segurança foi agredido e socorrido com ferimentos na cabeça. Os criminosos roubaram motores, um bote e pertences pessoais dos tripulantes. As embarcações vinham do Peru e tinham como destino Manaus. Em resposta ao incidente, a Secretaria de Segurança do Amazonas informou que aumentou o patrulhamento na região.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.