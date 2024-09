Pipa causou apagão que deixou milhares de moradores sem energia em São Paulo e Guarulhos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 02/09/2024 - 18h23 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h31 ) ‌



O apagão enfrentado por milhares de moradores das cidades de São Paulo e Guarulhos, no último sábado (31), foi provocado por uma pipa. As imagens gravadas na subestação da Eletrobras mostram o momento em que a pipa provoca o curto-circuito. Com isso, os sistemas de proteção foram acionados para impedir danos maiores.

‌



