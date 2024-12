Pioneirismo: capital tem horta comunitária em hospital Aclr|Do canal Record RS no YouTube 06/12/2024 - 15h11 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h24 ) twitter

No Hospital da Restinga, no extremo sul de Porto Alegre, uma horta comunitária abastece pacientes, funcionários e pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem no bairro. Os produtos de hortifruti produzidos no local ajudam a promover segurança alimentar à comunidade.

