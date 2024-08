PINTEI MEU ESCRITÓRIO l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 12/08/2024 - 20h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h00 ) ‌



Oi, pessoal! Tudo bem? Eu decidi dar uma repaginada no visual do meu escritório e pra esse momento contei com as tintas da @capicor.loja. E eu fui pessoalmente ver as cores do catálogo pra entender qual seria a ideal para o meu cantinho.

A impressão da tinta foi feita na hora e assim que cheguei no escritório eu aproveitei pra colocar a mão na massa ao lado da equipe incrível da @rs.pinturasbrasil. Já posso garantir pra vocês que o resultado ficou surpreendente. Eu amei!

Gostaram? Comentem aqui e não esqueçam de curtir e ativar o sininho pra conferir as próximas reformas que vou fazer. Beijosss!

