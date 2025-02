Pingo, o cão vovô que encontrou seu lar em um posto de gasolina #Pingo #CãoVovô #AmoMeuPet Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 31/01/2025 - 19h30 (Atualizado em 01/02/2025 - 01h11 ) twitter

Pingo é o idosinho mais amado de Vinhedo! Ele escolheu o posto de gasolina como lar e é cuidado com muito carinho pela comunidade. Conversamos com Julio, do @amigosdosanimaisdevinhedo, para contar essa história incrível!

