Pilotos e comissários se comovem com tragédia em Vinhedo e decidem não embarcar em voos em SP

A sede da empresa responsável pelo avião que caiu em Vinhedo (SP), localiza-se em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. No aeroporto Leite Lopes em Ribeirão Preto, a movimentação era intensa com quatro voos programados para Guarulhos neste sábado (10). Um voo previsto para as 6 horas teve atraso e saiu por volta das 8 horas. Outros dois voos estavam agendados para as próximas horas: um às 9 horas e outro às 10 horas. Após o acidente ocorrido entre Cascavel e Guarulhos na sexta-feira (9), muitos pilotos e comissários optaram por não embarcar devido à comoção gerada pela tragédia. O mesmo avião envolvido no acidente havia realizado outros voos sem incidentes antes do ocorrido. Os dirigentes da Voepass informaram durante uma coletiva que estão prestando apoio às famílias das vítimas. Eles afirmaram que a tripulação tinha experiência adequada e que a manutenção da aeronave estava regularizada.

