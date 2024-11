Piloto que treinou atores de 'Top Gun' morre em acidente. 📲 #RecordNews #shorts

Piloto que treinou atores de 'Top Gun' morre em acidente. ūüď≤ #RecordNews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/10/2024 - 15h57 (Atualizado em 23/10/2024 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O piloto Charles Thomas Coleman, conhecido por treinar os atores do filme ‚ÄėTop Gun: Maverick‚Äô, morreu ap√≥s sofrer um acidente a√©reo. Coleman pilotava um monomotor modelo Extra Flugzeugbau EA300, durante evento realizado no Novo M√©xico, Estados Unidos, quando a aeronave caiu. Segundo autoridades, ele estava sozinho a bordo do monomotor. A pol√≠cia estadual do Novo M√©xico, a Administra√ß√£o Federal de Avia√ß√£o (FAA) e o Conselho Nacional de Seguran√ßa em Transportes (NTSB) est√£o investigando as causas do acidente.

Os textos aqui publicados n√£o refletem necessariamente a opini√£o do Grupo Record.