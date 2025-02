Piloto de avião que caiu em avenida tentou fazer pouso na via, dizem testemunhas Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 07/02/2025 - 10h56 (Atualizado em 08/02/2025 - 01h16 ) twitter

Um avião de médio porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O piloto tentou fazer um pouso de emergência, mas atingiu a traseira de um ônibus. Além do ônibus, uma motocicleta foi atingida. Equipes do Corpo de Bombeiros, GCM e Polícia Militar estão no local para resgatar vítimas e conter possíveis focos de incêndio. Relatos apontam feridos e dois corpos carbonizados. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente. Testemunhas relataram o desespero do piloto antes do impacto.

