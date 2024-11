Pietra Silvestri: Jovem curitibana com síndrome de Down e autismo é influencer, atriz e modelo Aclr|Do canal Grands no YouTube 23/11/2024 - 12h30 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h13 ) twitter

O Grands por Bessa deste sábado (23), recebe Pietra Silvestri, a primeira atriz com síndrome de Down no Brasil a conquistar o registro profissional (DRT), formada integralmente na escola pública, o Colégio Estadual do Paraná. Pietra também comunica-se em Libras, a Língua Brasileira de Sinais, e acumula milhares de seguidores nas redes sociais, onde compartilha seu dia a dia com bom humor e leveza. A atriz nasceu com Trissomia do Cromossomo 21 (síndrome de Down), autismo e deficiência auditiva. Passou por inúmeras dificuldades e tratamentos na infância, mas nunca desistiu de vencer e brilhar.

