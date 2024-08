Pickpockets: brasileiros relatam casos de batedores de carteira na Europa Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 19/08/2024 - 11h37 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h52 ) ‌



O termo "pickpocket" refere-se à prática de roubar carteiras, um crime que se tornou comum em grandes cidades, especialmente na Europa. Em países como Itália e França, vídeos de brasileiros denunciando essas ações têm circulado amplamente. Os pickpockets, muitas vezes jovens, atuam principalmente em estações de metrô, aproveitando momentos de distração das vítimas. As táticas utilizadas pelos criminosos podem incluir o uso de mulheres grávidas ou com barrigas falsas para desviar a atenção. No Brasil, essas práticas também são comuns, principalmente em locais movimentados como estações rodoviárias. Especialistas em segurança alertam para a importância de manter objetos pessoais sempre sob vigilância e evitar comportamentos que facilitem a ação dos ladrões.

