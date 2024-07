‘Pickpockets’: brasileiros caçam batedoras de carteiras nos metrôs de Paris

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Paris, a cidade que mais recebe turistas no mundo, virou um prato cheio para as chamadas ‘pickpockets’, as batedoras de carteira. Os flagrantes registrados pelo fotógrafo brasileiro Cesar Melo chamaram a atenção da internet. Ele passou a gravar as gangues para alertar os brasileiros que visitam a capital francesa.

