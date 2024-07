PF indicia cantor Sérgio Reis e deputado federal Zé Trovão por incitar atos antidemocráticos

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

‌



A+

A-

A Polícia Federal indiciou o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Zé Trovão por atos antidemocráticos cometidos em 2021. Os investigadores identificaram três supostos crimes: associação criminosa, incitação ao crime e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes pela convocação de manifestações para o dia da independência. Ambos divulgaram mensagens com ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e chamando a população para um protesto na Esplanada dos Ministérios no dia 7 de setembro de 2021. O parlamentar publicou um vídeo afirmando ter orgulho da luta e que não será calado. A RECORD procurou a assessoria do cantor Sérgio Reis, mas não obteve resposta.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.