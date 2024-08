PF faz operação contra suposto esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Maranhão Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/08/2024 - 18h34 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h57 ) ‌



A Polícia Federal fez uma operação contra um suposto esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Maranhão. Foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão nos estados do Maranhão, Pará e Rio de Janeiro contra desembargadores, juízes e advogados. O esquema teria sido criado para manipular processos e negociar sentenças entre os magistrados. Servidores foram afastados dos cargos públicos e tiveram bens sequestrados pela PF. Os agentes ainda vão instalar tornozeleiras eletrônicas nos suspeitos. Em nota, o TJ do Maranhão informou que está colaborando com a investigação.

